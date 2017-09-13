Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 20 сентября 2017 года.
Сегодня, 10:07 | Просмотров: 93 | Версия для печати
- Областное правительство сложило свои полномочия.
- Главком ВКС России стал сенатором от Кировской области.
- В Кирове тепло уже появилось в восьми сотнях соцобъектов.
- В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха.
- В Сошенях открылся новый приют для бездомных животных
- И продолжаем ретроспективу кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1963 году в Кирове побывал знаменитый кардиохирург Бакулев.
- Главком ВКС России стал сенатором от Кировской области.
- В Кирове тепло уже появилось в восьми сотнях соцобъектов.
- В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха.
- В Сошенях открылся новый приют для бездомных животных
- И продолжаем ретроспективу кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1963 году в Кирове побывал знаменитый кардиохирург Бакулев.
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