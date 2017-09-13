Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 20 сентября 2017 года.

- Областное правительство сложило свои полномочия.

- Главком ВКС России стал сенатором от Кировской области.

- В Кирове тепло уже появилось в восьми сотнях соцобъектов.

- В городе продолжается благоустройство зеленых зон и парков отдыха.

- В Сошенях открылся новый приют для бездомных животных

- И продолжаем ретроспективу кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1963 году в Кирове побывал знаменитый кардиохирург Бакулев.

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