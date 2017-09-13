Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 21 сентября 2017 года.
Вчера, 19:58 | Просмотров: 99 | Версия для печати
- Муниципальный контроль проверил как идет стройка спорткомплекса на Воровского.
- В Малой Субботихе прогулка ребенка на детской площадке закончилась тяжелой травмой
- Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?
- И ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Сплав по реке Немде инструкторов по туризму.
- В Малой Субботихе прогулка ребенка на детской площадке закончилась тяжелой травмой
- Что делать, если ваш двор после дождя превращается в озеро?
- И ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Сплав по реке Немде инструкторов по туризму.
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