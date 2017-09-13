Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 25 сентября 2017 года.
Вчера, 20:49 | Просмотров: 154 | Версия для печати
- Игорь Васильев представил обновленный состав областного правительства.
- Из-за спорткомплекса на Воровского до сих пор нет тепла в 34 жилых домах, в двух больницах и детском саду.
- Погода подкинула неприятностей жителям дома № 39 на улице Милицейской.
- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Репетиции и выступления балетной школы облсовпрофа.
- Из-за спорткомплекса на Воровского до сих пор нет тепла в 34 жилых домах, в двух больницах и детском саду.
- Погода подкинула неприятностей жителям дома № 39 на улице Милицейской.
- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Репетиции и выступления балетной школы облсовпрофа.
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