Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 26 сентября 2017 года.
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- На ближайшие дни синоптики прогнозируют первый снег. Ну а первые сугробы запланированы на ноябрь.
- В ожидании эпидемии гриппа. Медики призывают прививаться и закаляться.
- На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контроль.
- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. В Киров приехал легендарный космонавт Владислав Волков.
- В ожидании эпидемии гриппа. Медики призывают прививаться и закаляться.
- На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контроль.
- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. В Киров приехал легендарный космонавт Владислав Волков.
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