Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 26 сентября 2017 года.

- На ближайшие дни синоптики прогнозируют первый снег. Ну а первые сугробы запланированы на ноябрь.

- В ожидании эпидемии гриппа. Медики призывают прививаться и закаляться.

- На кировской станции аэрации появился уникальный в своем роде эко-контроль.

- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. В Киров приехал легендарный космонавт Владислав Волков.

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