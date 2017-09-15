Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 27 сентября 2017 года.
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- Депутаты думы выбрали главу города Кирова. Впервые в истории его возглавит женщина - экс-министр финансов областного правительства Елена Ковалева.
- Жители Садаковского жалуются на беспокойного "соседа" - автомойку.
- В Кирове завершается сезон дорожного ремонта. Об итогах и планах на 2018 год.
- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Закрытие навигации в речном порту Кирова.
- Жители Садаковского жалуются на беспокойного "соседа" - автомойку.
- В Кирове завершается сезон дорожного ремонта. Об итогах и планах на 2018 год.
- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Закрытие навигации в речном порту Кирова.
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