Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 27 сентября 2017 года.

- Депутаты думы выбрали главу города Кирова. Впервые в истории его возглавит женщина - экс-министр финансов областного правительства Елена Ковалева.

- Жители Садаковского жалуются на беспокойного "соседа" - автомойку.

- В Кирове завершается сезон дорожного ремонта. Об итогах и планах на 2018 год.

- И продолжение ретроспективы кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Закрытие навигации в речном порту Кирова.

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