Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 28 сентября 2017 года.
Сегодня, 11:17 | Просмотров: 115 | Версия для печати
- Депутаты ОЗС утвердили новый состав областного правительства.
- Сити-менеджера Кирова выберут 27 октября.
- Семь процентов жилых домов областного центра пока остаются без теплоснабжения.
- В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия".
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Сосновский судостроительный завод.
- Сити-менеджера Кирова выберут 27 октября.
- Семь процентов жилых домов областного центра пока остаются без теплоснабжения.
- В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия".
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Сосновский судостроительный завод.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!