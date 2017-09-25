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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 28 сентября 2017 года.

Сегодня, 11:17 | Просмотров: 115 | Версия для печати
- Депутаты ОЗС утвердили новый состав областного правительства.
- Сити-менеджера Кирова выберут 27 октября.
- Семь процентов жилых домов областного центра пока остаются без теплоснабжения.
- В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия".
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Сосновский судостроительный завод. 


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