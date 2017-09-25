Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 28 сентября 2017 года.

- Депутаты ОЗС утвердили новый состав областного правительства.

- Сити-менеджера Кирова выберут 27 октября.

- Семь процентов жилых домов областного центра пока остаются без теплоснабжения.

- В Кирове вновь вышел на маршрут "Автобус милосердия".

- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Сосновский судостроительный завод.

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