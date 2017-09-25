Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 29 сентября 2017 года.

- Тепло получили 98 процентов жилых домов Кирова. Несколько десятков пока мерзнут в ожидании устранения дефектов.

- Скрытые проверки на дорогах. В сфере особого внимания - водители автобусов.

- Общественные активисты проверили работу подъемников для инвалидов.

- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. В 1964 году в аэропорту Кирова приземлился первый новейший авиалайнер ИЛ-18.

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.