Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 2 октября 2017 года.

- Дорожники готовятся к работе при минусовых температурах.

- В окрестностях Киров завершают сбор урожая.

- Три-дэ-моделирование и робототехника - для младшеклассников это уже обычная реальность.

- Кировчане вернулись с соревнований по ездовому спорту на собачьих упряжках.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Киров в эпоху товарного дефицита.

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