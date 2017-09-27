Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 2 октября 2017 года.
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- Дорожники готовятся к работе при минусовых температурах.
- В окрестностях Киров завершают сбор урожая.
- Три-дэ-моделирование и робототехника - для младшеклассников это уже обычная реальность.
- Кировчане вернулись с соревнований по ездовому спорту на собачьих упряжках.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Киров в эпоху товарного дефицита.
- В окрестностях Киров завершают сбор урожая.
- Три-дэ-моделирование и робототехника - для младшеклассников это уже обычная реальность.
- Кировчане вернулись с соревнований по ездовому спорту на собачьих упряжках.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Киров в эпоху товарного дефицита.
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