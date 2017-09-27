Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 3 октября 2017 года.

- Осень отдаёт кировчанам летние долги. Синоптики обещают относительно теплый и сухой октябрь.

- Для кого отопительный сезон так и не начался? В Приемной президента России состоялась прямая линия по вопросом теплоснабжения.

- День рождения Сергея Есенина. Что "КИРОВ ЗНАЕТ?" о великом русском поэте?

- Кировские полицейские -кинологи стали лучшими в России.

- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. Стройка жилых домов в районе ТЭЦ-4 в 1969 году.

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