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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 3 октября 2017 года.

Вчера, 20:06 | Просмотров: 122 | Версия для печати
- Осень отдаёт кировчанам летние долги. Синоптики обещают относительно теплый и сухой октябрь.
- Для кого отопительный сезон так и не начался? В Приемной президента России состоялась прямая линия по вопросом теплоснабжения.
- День рождения Сергея Есенина. Что "КИРОВ ЗНАЕТ?" о великом русском поэте?
- Кировские полицейские -кинологи стали лучшими в России.
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. Стройка жилых домов в районе ТЭЦ-4 в 1969 году.


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