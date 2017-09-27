Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 4 октября 2017 года.

- Управляющая компания вернула клиентам 21 млн рублей. неправомерно начисленных платежей.

- Счетная палата выявила нарушения при строительстве водовода Кумены-Киров.

- Киров переходит на новую систему платы за теплоснабжение. Как новшество отразится на кошельках горожан?

- Впервые за последние 15 лет кировчане смогут увидеть подлинные работы мастеров знаменитой городецкой росписи.

- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. Как выглядел знаменитый поселок речников Аркуль в 1970 году.

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