Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 5 октября 2017 года.

- Елена Ковалева вступила в должность главы города Кирова

- Сегодня в Кирове профессиональный праздник отмечают 8 тысяч педагогов.

- Новый главный режиссёр Кировского театра кукол Ролан Боннин дал первую пресс-конференцию

- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Открытие памятника Кирову на Октябрьском проспекте.

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