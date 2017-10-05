Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 5 октября 2017 года.
Сегодня, 19:47 | Просмотров: 37 | Версия для печати
- Елена Ковалева вступила в должность главы города Кирова
- Сегодня в Кирове профессиональный праздник отмечают 8 тысяч педагогов.
- Новый главный режиссёр Кировского театра кукол Ролан Боннин дал первую пресс-конференцию
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Открытие памятника Кирову на Октябрьском проспекте.
- Сегодня в Кирове профессиональный праздник отмечают 8 тысяч педагогов.
- Новый главный режиссёр Кировского театра кукол Ролан Боннин дал первую пресс-конференцию
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Открытие памятника Кирову на Октябрьском проспекте.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!