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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 6 октября 2017 года.

Вчера, 20:18 | Просмотров: 102 | Версия для печати
- В Кирове появляются новые несанкционированные свалки.
- Подрядчикам срывающим сроки контракта по ремонту дворов грозят штрафы.
- Кировским студентам иностранные языки преподает педагог из Индонезии.
- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. Образцовый гастроном "Буревестник", который открылся в Кирове в 1970 году.


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