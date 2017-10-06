Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 6 октября 2017 года.

- В Кирове появляются новые несанкционированные свалки.

- Подрядчикам срывающим сроки контракта по ремонту дворов грозят штрафы.

- Кировским студентам иностранные языки преподает педагог из Индонезии.

- Кинохроника из архивов ГТРК Вятка. Образцовый гастроном "Буревестник", который открылся в Кирове в 1970 году.

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