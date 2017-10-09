Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 11 октября 2017 года
Вчера, 19:56 | Просмотров: 105 | Версия для печати
- Дело с обманутыми дольщиками в Нововятском районе сменило статус на уголовное.
- Из-за аварии на коллекторе биохимзавода без воды могут остаться жители Юго-запада города.
- Стало известно, когда заделают ямы на улице Труда
- На площади Конева появилась еще одна умная остановка, а на Коневском рынке нашли контрафактный товар.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Завод крупнопанельного домостроения.
- Из-за аварии на коллекторе биохимзавода без воды могут остаться жители Юго-запада города.
- Стало известно, когда заделают ямы на улице Труда
- На площади Конева появилась еще одна умная остановка, а на Коневском рынке нашли контрафактный товар.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Завод крупнопанельного домостроения.
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