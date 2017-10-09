Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 12 октября 2017 года.
Сегодня, 20:53 | Просмотров: 98 | Версия для печати
- Три ДТП за десять минут на Новом мосту через Вятку.
- Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрее. Подрядчик готов вложить собственные 200 миллионов рублей.
- В Кирове возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего педофила.
- Новые кадры уникальной кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Встреча с оставшимися в живых кировчанами-фронтовиками - Героями Советского Союза.
- Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрее. Подрядчик готов вложить собственные 200 миллионов рублей.
- В Кирове возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего педофила.
- Новые кадры уникальной кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Встреча с оставшимися в живых кировчанами-фронтовиками - Героями Советского Союза.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!