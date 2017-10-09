Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 12 октября 2017 года.

- Три ДТП за десять минут на Новом мосту через Вятку.

- Путепровод в Чистые пруды будут строить быстрее. Подрядчик готов вложить собственные 200 миллионов рублей.

- В Кирове возбудили уголовное дело в отношении 69-летнего педофила.

- Новые кадры уникальной кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Встреча с оставшимися в живых кировчанами-фронтовиками - Героями Советского Союза.

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