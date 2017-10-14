Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 13 октября 2017 года.

- На завершение ремонта дороги Киров-Русское не хватает денег.

- В администрации Кирова проводят работу с отстающими подрядчиками.

- Репортаж из недавно открытого центра реабилитации диких птиц в селе Русское

- И продолжаем ретроспективу кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Уникальные кадры гастролей казанского оперного театра в Кирове. Балет "Шурале" в настоящем лесу.

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