Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 13 октября 2017 года.
Вчера, 20:39 | Просмотров: 71 | Версия для печати
- На завершение ремонта дороги Киров-Русское не хватает денег.
- В администрации Кирова проводят работу с отстающими подрядчиками.
- Репортаж из недавно открытого центра реабилитации диких птиц в селе Русское
- И продолжаем ретроспективу кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Уникальные кадры гастролей казанского оперного театра в Кирове. Балет "Шурале" в настоящем лесу.
- В администрации Кирова проводят работу с отстающими подрядчиками.
- Репортаж из недавно открытого центра реабилитации диких птиц в селе Русское
- И продолжаем ретроспективу кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Уникальные кадры гастролей казанского оперного театра в Кирове. Балет "Шурале" в настоящем лесу.
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