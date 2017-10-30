Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 31 октября 2017 года.
Вчера, 19:56 | Просмотров: 148 | Версия для печати
- Администрацию города Кирова возглавил уроженец Казани, зампред областного правительства Илья Шульгин.
- Поврежденный новый асфальт и украденные саженцы. Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка.
- Кировские регбисты завершают сезон. Для клуба "Трудовые резервы" он выдался тяжелым и насыщенным.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Выставка проектов молодых архитекторов.
- Поврежденный новый асфальт и украденные саженцы. Горожане встревожены ситуацией с благоустройством Кочуровского парка.
- Кировские регбисты завершают сезон. Для клуба "Трудовые резервы" он выдался тяжелым и насыщенным.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Выставка проектов молодых архитекторов.
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