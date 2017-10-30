Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 1 ноября 2017 года.

- Кировчанам рассказали, как не дать себя обмануть.

- Введены в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.

- Памятник Ленину на Театральной площади предложили опустить под землю.

- Центры местной активности проводят благотворительную акцию в поддержку приютов для животных.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Библиотекари, которые сделали нашу Герценку известной по всей России и за рубежом.

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