Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 1 ноября 2017 года.
Вчера, 19:39 | Просмотров: 167 | Версия для печати
- Кировчанам рассказали, как не дать себя обмануть.
- Введены в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
- Памятник Ленину на Театральной площади предложили опустить под землю.
- Центры местной активности проводят благотворительную акцию в поддержку приютов для животных.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Библиотекари, которые сделали нашу Герценку известной по всей России и за рубежом.
- Введены в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей.
- Памятник Ленину на Театральной площади предложили опустить под землю.
- Центры местной активности проводят благотворительную акцию в поддержку приютов для животных.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Библиотекари, которые сделали нашу Герценку известной по всей России и за рубежом.
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