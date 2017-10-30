Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 2 ноября 2017 года.

- Официальное расследование инцидента на парковке в микрорайоне Солнечный берег так и не ответило на вопрос, кто виноват.

- В пригородах Кирова обнаружена свалка с экологически опасными отходами.

- В Кирове предлагают установить еще одну скульптурную композицию. На Набережной Грина могут появиться "Три богатыря".

- В Диораме открылась выставка раритетов советского времени.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1973 год. Как начиналось строительство радиорелейной станции в Нолинске.

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