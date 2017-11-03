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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 3 ноября 2017 года.

Сегодня, 11:00 | Просмотров: 52 | Версия для печати
- В Кирове открылся Форум народов России. 
- Участники долевого строительства встали на защиту застройщика-фигуранта уголовного дела.
- То дождь, то мокрый снег, то гололед... Дежурный по городу прошелся по самым проблемным улицам и дворам.    - Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Строительство нового моста через Вятку в городе Слободском.


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