Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 3 ноября 2017 года.

- В Кирове открылся Форум народов России.

- Участники долевого строительства встали на защиту застройщика-фигуранта уголовного дела.

- То дождь, то мокрый снег, то гололед... Дежурный по городу прошелся по самым проблемным улицам и дворам. - Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1966 год. Строительство нового моста через Вятку в городе Слободском.

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