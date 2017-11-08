Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 7 ноября 2017 года.
Вчера, 19:57 | Просмотров: 163 | Версия для печати
- Ограбление "по-голливудски". Владельцы ювелирного салона обещали полмиллиона рублей за информацию о преступниках, обчистивших их магазин. И у полиции уже появился первый подозреваемый.
- В магазине на улице Комсомольской торговали шкаликами.
- В Киров выступили лучшие исполнители брейк-данса из разных городов России.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Завершена модернизация слободского фанерного комбината.
- В магазине на улице Комсомольской торговали шкаликами.
- В Киров выступили лучшие исполнители брейк-данса из разных городов России.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Завершена модернизация слободского фанерного комбината.
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