Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 7 ноября 2017 года.

- Ограбление "по-голливудски". Владельцы ювелирного салона обещали полмиллиона рублей за информацию о преступниках, обчистивших их магазин. И у полиции уже появился первый подозреваемый.

- В магазине на улице Комсомольской торговали шкаликами.

- В Киров выступили лучшие исполнители брейк-данса из разных городов России.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Завершена модернизация слободского фанерного комбината.

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