Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 8 ноября 2017 года.
Вчера, 19:55 | Просмотров: 156 | Версия для печати
- На землю обрушился сильный геомагнитный шторм.
- Жильцы одного из домов на улице Воровского обнаружили в своем дворе весьма странный асфальт.
- Бойцы ОМОНа отработали тактику задержания вооруженных преступников и испытали бронеавтомобиль "Тигр".
- Жители микрорайона "Чистые пруды" отныне могут полюбоваться золотым куполом нового храма.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Открытие памятника Ленину на Театральной площади. В числе почетных гостей - легендарный космонавт Владислав Волков.
- Жильцы одного из домов на улице Воровского обнаружили в своем дворе весьма странный асфальт.
- Бойцы ОМОНа отработали тактику задержания вооруженных преступников и испытали бронеавтомобиль "Тигр".
- Жители микрорайона "Чистые пруды" отныне могут полюбоваться золотым куполом нового храма.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Открытие памятника Ленину на Театральной площади. В числе почетных гостей - легендарный космонавт Владислав Волков.
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