Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 8 ноября 2017 года.

- На землю обрушился сильный геомагнитный шторм.

- Жильцы одного из домов на улице Воровского обнаружили в своем дворе весьма странный асфальт.

- Бойцы ОМОНа отработали тактику задержания вооруженных преступников и испытали бронеавтомобиль "Тигр".

- Жители микрорайона "Чистые пруды" отныне могут полюбоваться золотым куполом нового храма.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Открытие памятника Ленину на Театральной площади. В числе почетных гостей - легендарный космонавт Владислав Волков.

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.