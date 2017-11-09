Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 9 ноября 2017 года.
Вчера, 19:49 | Просмотров: 110 | Версия для печати
- В Кочуровском парке подрядчики провели "работу над ошибками".
- Благоустройство территории нового спорткомплекса на Воровского выполнят с учётом пожеланий горожан.
- В новогодние праздники Театральная площадь превратится в оазис Театра и Музыки.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Восьмилетняя школа города Слободского.
- Благоустройство территории нового спорткомплекса на Воровского выполнят с учётом пожеланий горожан.
- В новогодние праздники Театральная площадь превратится в оазис Театра и Музыки.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Восьмилетняя школа города Слободского.
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