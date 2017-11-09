Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 9 ноября 2017 года.

- В Кочуровском парке подрядчики провели "работу над ошибками".

- Благоустройство территории нового спорткомплекса на Воровского выполнят с учётом пожеланий горожан.

- В новогодние праздники Театральная площадь превратится в оазис Театра и Музыки.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1965 год. Восьмилетняя школа города Слободского.

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