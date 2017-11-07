Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 10 ноября 2017 года.

- Фильм ГТРК "Вятка" стал финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".

- В Кирове отметили День сотрудников органов внутренних дел.

- Бывшего директора АО "КРИК" Шмакова приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.

- Вятские - хватские: щи лаптем хлебают. В городе появилась еще одна необычная скульптура.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Как начиналось строительство нового корпуса областной больницы.

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.