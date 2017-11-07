ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 10 ноября 2017 года.

Сегодня, 11:14 | Просмотров: 96 | Версия для печати
- Фильм ГТРК "Вятка" стал финалистом конкурса "ТЭФИ-Регион".
- В Кирове отметили День сотрудников органов внутренних дел.
- Бывшего директора АО "КРИК" Шмакова приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима.
- Вятские - хватские: щи лаптем хлебают. В городе появилась еще одна необычная скульптура.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1970 год. Как начиналось строительство нового корпуса областной больницы.


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