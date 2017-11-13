Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 13 ноября 2017 года.
Вчера, 19:39 | Просмотров: 123 | Версия для печати
- На отремонтированной улице Милицейской появились новые дефекты.
- Благоустройство Кочуровского парка продолжается. Подрядчики устраняют недочеты.
- Экстрим и днем, и ночью. В Кирове прошли экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось".
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Киноператоры областного ТВ запечатлели за работой легендарного директора котельничского колхоза "Искра", Героя Социалистического Труда Андрея Ронжина.
- Благоустройство Кочуровского парка продолжается. Подрядчики устраняют недочеты.
- Экстрим и днем, и ночью. В Кирове прошли экстремальные соревнования спасателей "Вятский лось".
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. Киноператоры областного ТВ запечатлели за работой легендарного директора котельничского колхоза "Искра", Героя Социалистического Труда Андрея Ронжина.
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