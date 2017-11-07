Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 14 ноября 2017 года.
Вчера, 20:27 | Просмотров: 124 | Версия для печати
- На смену активного циклона Мишель идет еще более активный циклон Нума. Город готовится к удару снежной стихии.
- Участники народного театра "На Клубной" стали призерами всероссийского фестиваля семейных театров.
- Пенсионеры-энтузиасты открыли клуб "55 плюс"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. В Кирове выпустили первую партию новых отечественных арифмометров "Быстрица".
- Участники народного театра "На Клубной" стали призерами всероссийского фестиваля семейных театров.
- Пенсионеры-энтузиасты открыли клуб "55 плюс"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1969 год. В Кирове выпустили первую партию новых отечественных арифмометров "Быстрица".
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