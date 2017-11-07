Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 15 ноября 2017 года.

- В центре города неизвестные продолжают поджигать ветхие здания.

- Как сделать не только красивую, но и правильную кормушку.

- Впервые открытый урок для школьников прошел на арене цирка.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Ботанический сад полвека назад.

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