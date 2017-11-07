Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 16 ноября 2017 года.

- Синоптики предупредили кировчан о ледяном дожде в ближайшие пять дней.

- В областном правительстве определили сроки решения проблем обманутых дольщиков. Три дома достроят в 2017 году.

- Жители слободы Хабаровы недовольны соседством со стихийной свалкой.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1968 год Кировские комсомольцы в доме-музее семьи Ульяновых.

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