Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 20 ноября 2017 года.
Вчера, 19:33 | Просмотров: 149 | Версия для печати
- Киров убирают от снега круглосуточно. Синоптики обещают осадки еще на ближайшие двое суток.
- Почему у 62-ой школы пропали лежачие полицейские?
- Подробности смертельной аварии с грузовиком "Почты России".
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Первые автогонки грузовиков в пригородах Кирова.
- Почему у 62-ой школы пропали лежачие полицейские?
- Подробности смертельной аварии с грузовиком "Почты России".
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Первые автогонки грузовиков в пригородах Кирова.
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