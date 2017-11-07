Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 20 ноября 2017 года.

- Киров убирают от снега круглосуточно. Синоптики обещают осадки еще на ближайшие двое суток.

- Почему у 62-ой школы пропали лежачие полицейские?

- Подробности смертельной аварии с грузовиком "Почты России".

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Первые автогонки грузовиков в пригородах Кирова.

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