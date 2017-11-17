Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 21 ноября 2017 года.
Вчера, 20:02 | Просмотров: 144 | Версия для печати
- Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалки.
- Как изменилась Земля за последние 20 лет: глобальные изменения климата на планете стали очевидны.
- Кировским школьникам помогли с выбором профессии.
- Во Дворце молодежи прошёл всероссийский танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1972 год. Молодой Валерий Золотухин в Советском районе Кировской области на съемочной площадке художественного фильма "Берега"
- Как изменилась Земля за последние 20 лет: глобальные изменения климата на планете стали очевидны.
- Кировским школьникам помогли с выбором профессии.
- Во Дворце молодежи прошёл всероссийский танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1972 год. Молодой Валерий Золотухин в Советском районе Кировской области на съемочной площадке художественного фильма "Берега"
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