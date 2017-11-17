ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

22 ноября 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 59.0061
EURO: 69.4030
Погода в городе Кирове:
днём:  -1...+1°C
вечером:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 21 ноября 2017 года.

Вчера, 20:02 | Просмотров: 144 | Версия для печати
- Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалки.
- Как изменилась Земля за последние 20 лет: глобальные изменения климата на планете стали очевидны.
- Кировским школьникам помогли с выбором профессии.
- Во Дворце молодежи прошёл всероссийский  танцевальный фестиваль "Лидер шоу дэнс"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1972 год. Молодой Валерий Золотухин в Советском районе Кировской области на съемочной площадке художественного фильма "Берега" 


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Внимание кастинг!!

Последние новости

В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

14:23 22.11.2017


В Лузе нашли «ВАЗ-21099», угнанный из Кирова.

Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

14:14 22.11.2017


Водителя КАМАЗа, виновного в смертельном ДТП, приговорили к 3,4 годам колонии.

После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

14:10 22.11.2017


После вмешательства прокуратуры 347 работникам АО "Русь" выплатили долги по зарплате.

В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.

14:02 22.11.2017


В Санчурском районе двое приятелей до полусмерти избили 37-летнего мужчину.

В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

13:52 22.11.2017


В Кирово-Чепецке квартирант обокрал хозяина своего жилья.

Житель Кирова стал жертвой мошенников в соцсетях.

13:46 22.11.2017


Житель Кирова стал жертвой мошенников в соцсетях.

Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

11:45 21.11.2017


Чепецкие фигуристы взяли золото "Кубка Прикамья"

Все новости

Вести. Кировская область

Агитация в ДНД новых волонтеров

12:00 22.11.2017


Агитация в ДНД новых волонтеров

Кировским школьникам помогли выбрать профессию

10:37 22.11.2017


Кировским школьникам помогли выбрать профессию

Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалки

10:24 22.11.2017


Жители слободы Санниковы страдают от стихийной свалки

Уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин побывал в СИЗО № 2

10:12 22.11.2017


Уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин побывал в СИЗО № 2

Жилье для ребенка-инвалида в поселке Торфяном

10:06 22.11.2017


Жилье для ребенка-инвалида в поселке Торфяном

Все новости

Реклама

Реклама

Популярные новости

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

17.11.2017


Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

10.11.2017


Бывшего директора АО "КРИК" приговорили к 8,6 годам колонии строгого режима.

Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

13.11.2017


Кировские полицейские задержали большую группу наркосбытчиков.

На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

20.11.2017


На заместителя главы администрации Оричевского района завели второе уголовное дело.

Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

09.11.2017


Заместителя главы администрации Оричевского района подозревают в мошенничестве.

В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

16.11.2017


В Мурашах насмерть разбился водитель автокрана.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх