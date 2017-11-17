выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 22 ноября 2017 года.
Вчера, 20:40 | Просмотров: 141 | Версия для печати
- Прокуратура добивается возбуждении уголовного дела в отношении застройщика жилого массива «Новое Сергеево».
- Контроль за недостроенными объектами усилят: в Кирове сегодня имеется 27 замороженных строек.
- В городе открылся международный лагерь по ледолазанию с участием спортсменов из Швейцарии, Ирана, Индии, Сербии.
- Актеры-любители представили первый спектакль проекта "Театр для пожилых"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1971 году началось строительство спортпавильона "Спартак"
- Контроль за недостроенными объектами усилят: в Кирове сегодня имеется 27 замороженных строек.
- В городе открылся международный лагерь по ледолазанию с участием спортсменов из Швейцарии, Ирана, Индии, Сербии.
- Актеры-любители представили первый спектакль проекта "Театр для пожилых"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1971 году началось строительство спортпавильона "Спартак"
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