Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 23 ноября 2017 года.

- На улицах Кирова началось "массовое катание". Подрядчики не справляются с гололедом.

- На Театральной площади идет подготовка к новогодним праздникам. Как украсят Киров к Новому Году?

- СПИД молодеет. В Кирове прошла конференция по проблемам ВИЧ-инфекции.

- Сотни жителей города страдают из-за неработающих новых лифтов в домах.

- И ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. 1971 год. Открытие зимнего сезона в Заречном парке.

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