Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 24 ноября 2017 года.
Вчера, 20:36 | Просмотров: 109 | Версия для печати
- На Киров надвигаются морозы, а накануне в районах области прошел ледяной дождь.
- Водитель "Ниссана" лихо протаранил "Мерседес" и спустя сто метров сам врезался в забор.
- В региональной приемной Президента РФ ответили на вопросы инвалидов.
- В Кирове прошла олимпиада для школьников "Символы России"
- В дома Салтыкова-Щедрина проходит выставка "При свете свечи"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Торжественное открытие трассы Киров-Советск. 1971 год.
- Водитель "Ниссана" лихо протаранил "Мерседес" и спустя сто метров сам врезался в забор.
- В региональной приемной Президента РФ ответили на вопросы инвалидов.
- В Кирове прошла олимпиада для школьников "Символы России"
- В дома Салтыкова-Щедрина проходит выставка "При свете свечи"
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Торжественное открытие трассы Киров-Советск. 1971 год.
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