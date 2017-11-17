Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 24 ноября 2017 года.

- На Киров надвигаются морозы, а накануне в районах области прошел ледяной дождь.

- Водитель "Ниссана" лихо протаранил "Мерседес" и спустя сто метров сам врезался в забор.

- В региональной приемной Президента РФ ответили на вопросы инвалидов.

- В Кирове прошла олимпиада для школьников "Символы России"

- В дома Салтыкова-Щедрина проходит выставка "При свете свечи"

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Торжественное открытие трассы Киров-Советск. 1971 год.

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