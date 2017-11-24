Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 27 ноября 2017 года.
Вчера, 19:41 | Просмотров: 91 | Версия для печати
- Минувшие выходные стали самыми холодными с начала сезона.
- Четыре месяца жители многоэтажки на улице Лепсе живут без лифта. Старые подъемники заменили на новые, которые отказались работать
- Кировчане написали письма своим мамам.
- В Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семью.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Он был учеником Тынянова и Каверина. Легендарный учитель Нолинской школы Борис Покровский. 1971 год.
- Четыре месяца жители многоэтажки на улице Лепсе живут без лифта. Старые подъемники заменили на новые, которые отказались работать
- Кировчане написали письма своим мамам.
- В Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семью.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Он был учеником Тынянова и Каверина. Легендарный учитель Нолинской школы Борис Покровский. 1971 год.
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