Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 27 ноября 2017 года.

- Минувшие выходные стали самыми холодными с начала сезона.

- Четыре месяца жители многоэтажки на улице Лепсе живут без лифта. Старые подъемники заменили на новые, которые отказались работать

- Кировчане написали письма своим мамам.

- В Кирове состоялся финал конкурса на лучшую замещающую семью.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Он был учеником Тынянова и Каверина. Легендарный учитель Нолинской школы Борис Покровский. 1971 год.

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