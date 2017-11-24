Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 28 ноября 2017 года.
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- Киров ожидает бесснежное начало календарной зимы и ледяной дождь в конце недели.
- Организатор ограбления по-голливудски решился на преступление из-за больших долгов.
- Обычная парковка на улице Кольцова превратилась в бойцовский клуб.
- В городе вновь дискутируют о возможных брендах Кирова - мнение эксперта из Урюпинска.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1971 году ЦУМ принял первых покупателей.
- Организатор ограбления по-голливудски решился на преступление из-за больших долгов.
- Обычная парковка на улице Кольцова превратилась в бойцовский клуб.
- В городе вновь дискутируют о возможных брендах Кирова - мнение эксперта из Урюпинска.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1971 году ЦУМ принял первых покупателей.
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