Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 28 ноября 2017 года.

- Киров ожидает бесснежное начало календарной зимы и ледяной дождь в конце недели.

- Организатор ограбления по-голливудски решился на преступление из-за больших долгов.

- Обычная парковка на улице Кольцова превратилась в бойцовский клуб.

- В городе вновь дискутируют о возможных брендах Кирова - мнение эксперта из Урюпинска.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. В 1971 году ЦУМ принял первых покупателей.

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