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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 29 ноября 2017 года.

Вчера, 19:08 | Просмотров: 156 | Версия для печати
- С начала ноября жертвами гололеда стали 54 кировчанина. Большинство пострадавших - пожилые люди.
- Хулиганы нанесли урон городскому бюджету на полмиллиона рублей.
- Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом". 
- В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке.
- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Как начиналось строительство нововятского завода древесно-волокнистых плит


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