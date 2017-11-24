Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 29 ноября 2017 года.

- С начала ноября жертвами гололеда стали 54 кировчанина. Большинство пострадавших - пожилые люди.

- Хулиганы нанесли урон городскому бюджету на полмиллиона рублей.

- Кировчане простились со знаменитым вятским "Айболитом".

- В художественном музее началась подготовка к масштабной выставке.

- Ретроспектива кинохроники из архивов ГТРК Вятка. Как начиналось строительство нововятского завода древесно-волокнистых плит

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