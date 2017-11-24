Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 30 ноября 2017 года.
Вчера, 19:27 | Просмотров: 119 | Версия для печати
- 52 дома в центре Кирова остались без газоснабжения.
- 21-летний житель Нововятска задержан с большой партией наркотиков.
- От финансов - до культуры. Депутаты городской думы утвердили трехлетний бюджет. Все соцвыплаты будут сохранены.
- Ретроспектива из уникальных архивов ГТРК Вятка. Сортировочная горка крупнейшей жд станции Транссиба - Лянгасово.
- 21-летний житель Нововятска задержан с большой партией наркотиков.
- От финансов - до культуры. Депутаты городской думы утвердили трехлетний бюджет. Все соцвыплаты будут сохранены.
- Ретроспектива из уникальных архивов ГТРК Вятка. Сортировочная горка крупнейшей жд станции Транссиба - Лянгасово.
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