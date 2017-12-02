Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 1 декабря 2017 года.
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- В Кирове сгорел еще один исторический дом - известный как дом купца Прозорова.
- В городе введут новую систему контроля за уборкой улиц. Пожаловаться на гололед можно по телефону.
- В Киров пришел "свиной грипп". Зафиксированы первые два случая заболевания.
- Ретроспектива уникальных архивов ГТРК Вятка. Пруд у диорамы - без диорамы. 1971 год.
- В городе введут новую систему контроля за уборкой улиц. Пожаловаться на гололед можно по телефону.
- В Киров пришел "свиной грипп". Зафиксированы первые два случая заболевания.
- Ретроспектива уникальных архивов ГТРК Вятка. Пруд у диорамы - без диорамы. 1971 год.
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