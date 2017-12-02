Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 1 декабря 2017 года.

- В Кирове сгорел еще один исторический дом - известный как дом купца Прозорова.

- В городе введут новую систему контроля за уборкой улиц. Пожаловаться на гололед можно по телефону.

- В Киров пришел "свиной грипп". Зафиксированы первые два случая заболевания.

- Ретроспектива уникальных архивов ГТРК Вятка. Пруд у диорамы - без диорамы. 1971 год.

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.