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Новости / Вести. Киров

Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 11 декабря 2017 года.

Вчера, 19:29 | Просмотров: 109 | Версия для печати
- Морозы пришли, но ненадолго. Синоптики обещают потепление уже завтра.
- Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят.
- В городе продолжается подготовка к новогодним торжествам.
- Ретроспектива архивов ГТРК Вятка. Вспомним геройского балтийского матроса Юрия Дрелевского.


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