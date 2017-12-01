Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 11 декабря 2017 года.
Вчера, 19:29 | Просмотров: 109 | Версия для печати
- Морозы пришли, но ненадолго. Синоптики обещают потепление уже завтра.
- Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят.
- В городе продолжается подготовка к новогодним торжествам.
- Ретроспектива архивов ГТРК Вятка. Вспомним геройского балтийского матроса Юрия Дрелевского.
- Контроль за очисткой крыш и местами коммунальных раскопок усилят.
- В городе продолжается подготовка к новогодним торжествам.
- Ретроспектива архивов ГТРК Вятка. Вспомним геройского балтийского матроса Юрия Дрелевского.
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