Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 12 декабря 2017 года.
Сегодня, 19:38 | Просмотров: 96 | Версия для печати
- Новые паспорта и присяга кадетов. В Кирове отметили День Конституции РФ.
- Зимние забавы, опасные для здоровья. Во время катания на "ватрушках" пострадали 5 человек.
- По программе формирования комфортной городской среды в Кирове отремонтируют еще 13 дворов.
- "День в истории" - из архивов ГТРК "Вятка". 1971 года. Как строился новый цех комбината имени Коминтерна.
- Зимние забавы, опасные для здоровья. Во время катания на "ватрушках" пострадали 5 человек.
- По программе формирования комфортной городской среды в Кирове отремонтируют еще 13 дворов.
- "День в истории" - из архивов ГТРК "Вятка". 1971 года. Как строился новый цех комбината имени Коминтерна.
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