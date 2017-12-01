Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 12 декабря 2017 года.

- Новые паспорта и присяга кадетов. В Кирове отметили День Конституции РФ.

- Зимние забавы, опасные для здоровья. Во время катания на "ватрушках" пострадали 5 человек.

- По программе формирования комфортной городской среды в Кирове отремонтируют еще 13 дворов.

- "День в истории" - из архивов ГТРК "Вятка". 1971 года. Как строился новый цех комбината имени Коминтерна.

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