Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 13 декабря 2017 года.
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- Прорыв теплотрассы на улице Короленко.
- В кино продолжается прокат фильма "Легенда о Коловрате".
- "День в истории" - из архивов ГТРК "Вятка". Репортаж со стройки радиодома областного телевидения. в 1971 году.
- В кино продолжается прокат фильма "Легенда о Коловрате".
- "День в истории" - из архивов ГТРК "Вятка". Репортаж со стройки радиодома областного телевидения. в 1971 году.
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