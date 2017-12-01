Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 13 декабря 2017 года.

- Прорыв теплотрассы на улице Короленко.

- В кино продолжается прокат фильма "Легенда о Коловрате".

- "День в истории" - из архивов ГТРК "Вятка". Репортаж со стройки радиодома областного телевидения. в 1971 году.

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