Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 23 января 2018 года.

- Афера на 800 миллионов. начальника кировского УГИБДД подозревают в мошенничестве.

- Осторожно, красная зона. В городе создана виртуальная карта "Опасных крыш".

- В Кирове проходят испытания зимних утёпленных скамеек.

- И наш новый "День в истории". 1976 год. Юбилей легенды кировского ТЮЗа, Заслуженного артиста России Игоря Баскакова.