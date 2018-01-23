Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 23 января 2018 года.
- Осторожно, красная зона. В городе создана виртуальная карта "Опасных крыш".
- В Кирове проходят испытания зимних утёпленных скамеек.
- И наш новый "День в истории". 1976 год. Юбилей легенды кировского ТЮЗа, Заслуженного артиста России Игоря Баскакова.
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