выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 24 января 2018 года.
- На улице Украинской в доме замерзает инвалид.
- Полицейские изъяли партию спиртосодержащих лосьонов
- В библиотеке Грина открывается художественная выставка "Молодость и радость"
- И наш новый "День в истории". 1972 год. Олимпийский чемпион Иван Бяков на соревнованиях в Кирово-Чепецке.
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