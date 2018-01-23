выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 24 января 2018 года.

- Начальник областного ГИБДД задержан на два месяца. Полковника Плотникова подозревают в мошенничестве, создании преступной группы и превышении должностных полномочий.

- На улице Украинской в доме замерзает инвалид.

- Полицейские изъяли партию спиртосодержащих лосьонов

- В библиотеке Грина открывается художественная выставка "Молодость и радость"

- И наш новый "День в истории". 1972 год. Олимпийский чемпион Иван Бяков на соревнованиях в Кирово-Чепецке.

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