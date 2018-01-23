Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 25 января 2018 года

- Жильцам дома на улице Мопра, на который упал кран, разрешили вернуться в свои квартиры.

- В магазине на улице Комсомольской нашли контрафактные игрушки.

- Как в Кирове встретили Татьянин день студенты, приехавшие за знаниями с другого континента.

- И наш новый "День в истории". Посмотрим, как открывали новый Дворец пионеров-мемориал в 1974 году.

Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.