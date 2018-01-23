Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 25 января 2018 года
- В магазине на улице Комсомольской нашли контрафактные игрушки.
- Как в Кирове встретили Татьянин день студенты, приехавшие за знаниями с другого континента.
- И наш новый "День в истории". Посмотрим, как открывали новый Дворец пионеров-мемориал в 1974 году.
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