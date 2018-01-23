Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 30 января 2018 года.

- О чем забыли дорожные службы, напомнят общественники. В Кирове работает "горячая линия" "Забытая улица".

- Снег не чистят - плохо, а когда чистят - еще хуже. Горожанам мешает спать снегоуборочная техника.

- Приюту для животных требует помощь неравнодушных людей.

- Эти люди не ищут легких путей. В Кирове прошли экстрим-соревнования "Царь горы".

- И наш новый "День в истории". 1977 год. Как открывали новый цирк.

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