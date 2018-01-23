Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 31 января 2018 года.
- Проблемы 24-й школы стали предметом разбирательств на самом высоком уровне.
- В Кирове выбрали самые красивые зимние дворы.
- "Кровавая луна" над городом. Кировчане стали свидетелями полного лунного затмения.
- И наш новый "День в истории". 1978 год. В гостях у речников поселка Аркуль.
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