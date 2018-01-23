Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 1 февраля 2018 года.

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- На Киров надвигаются сильные морозы. В ближайшие сутки похолодает до минус 30 градусов.- Горожане продолжают жаловаться на заснеженные дороги.- Кировский школьник изобрёл умную трость для незрячих людей.- Наш новый "День в истории". Побываем в гостях у легендарного писателя Леонида Дьяконова в день его 70-летия.