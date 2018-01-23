Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 1 февраля 2018 года.
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- Наш новый "День в истории". Побываем в гостях у легендарного писателя Леонида Дьяконова в день его 70-летия.
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