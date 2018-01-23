Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 2 февраля 2018 года.

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В этом выпуске:

- Февраль будет аномально холодным. И утренняя перекличка термометров в соцсетях.

- Снегопады устроили коммунальщикам передышку, но вопрос о заснеженных остановках остается актуальным.

- Общественные активисты обнаружили в городе очередную стихийную свалку.

- Наш новый "День в истории". В январе 1976 года начались регулярные авиарейсы по маршруту Киров-Ленинград-Рига.