Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 2 февраля 2018 года.
- Снегопады устроили коммунальщикам передышку, но вопрос о заснеженных остановках остается актуальным.
- Общественные активисты обнаружили в городе очередную стихийную свалку.
- Наш новый "День в истории". В январе 1976 года начались регулярные авиарейсы по маршруту Киров-Ленинград-Рига.
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