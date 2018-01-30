Выпуск информационной программы "Вести. Киров" за 6 февраля 2018 года.
- Сугробы пока побеждают. Коммунальщики сегодня весь день боролись с последствиями вчерашнего снегопада.
- Кировская мастерица оригами собрала копию храма Христа спасителя. Для создания модели Татьяне Вахрушевой пришлось заготовить 9 тысяч бумажных элементов.
- И наш новый "День в истории". Как проходило открытие нового больничного комплекса в Оричах в 1977 году
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01.02.2018