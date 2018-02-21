Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 02.03.2018

В этом выпуске:

- Кировские хирурги провели уникальную операцию по спасению младенца весом всего 400 граммов.

- Полиция поймала грабителя в маске, напавшего на офис микрозаймов на улице Некрасова.

- Наши корреспонденты побывали в Лаборатории запахов.

- И новый "День в истории". В 1981 году в селе Рябово открылся музей Васнецовых.