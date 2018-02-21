Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 02.03.2018
Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 02.03.2018
В этом выпуске:
- Кировские хирурги провели уникальную операцию по спасению младенца весом всего 400 граммов.
- Полиция поймала грабителя в маске, напавшего на офис микрозаймов на улице Некрасова.
- Наши корреспонденты побывали в Лаборатории запахов.
- И новый "День в истории". В 1981 году в селе Рябово открылся музей Васнецовых.
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