Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 19.03.2018
Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 19.03.2018
В этом выпуске:
- Убедительная победа Владимира Путина. Подведены итоги президентских выборов.
- В пойме Вятки начнут строить новый микрорайон.
- На снежных виражах - самые юные и отчаянные.
- Наш новый "День в истории". 1980 год. Капсула времени завода КРИН.
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