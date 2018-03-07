Вести. Киров в 20.00 (Россия-24) 19.03.2018

В этом выпуске:

- Убедительная победа Владимира Путина. Подведены итоги президентских выборов.

- В пойме Вятки начнут строить новый микрорайон.

- На снежных виражах - самые юные и отчаянные.

- Наш новый "День в истории". 1980 год. Капсула времени завода КРИН.